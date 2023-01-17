Серебрякова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1927

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927

Отец: Серебряков Иван Иванович

Мать: Белякова Лидия Ивановна

Смерть
Около 1947
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Умерла в результате незаконных и недопусти-мых методов воздействия органов НКВД (МВД) по ложному доносу и сфабрикованному обвинению якобы в нарушении "Указа 7/8" "за колоски" -- вовремя страшного го... Показать все
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