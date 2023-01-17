Серебрякова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1927
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927
Отец: Серебряков Иван Иванович
Мать: Белякова Лидия Ивановна
Смерть
Около 1947
Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Умерла в результате незаконных и недопусти-мых методов воздействия органов НКВД (МВД) по ложному доносу и сфабрикованному обвинению якобы в нарушении "Указа 7/8" "за колоски" -- вовремя страшного го... Показать все