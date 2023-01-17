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Серебряков Иван Иванович

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Место рождения

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Серебряков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1927

Дочь: Серебрякова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Серебряков Александр Иванович

Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Серебрякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Серебрякова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1947
Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Умер от ранений, полученных в боях за город Ржев (конца августа - начала сентября 1942 года) и послевоенного голода весны 1947 года
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