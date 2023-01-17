Серебряков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Серебряков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1927
Дочь: Серебрякова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Серебряков Александр Иванович
Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Серебрякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Серебрякова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Лидия Ивановна
Смерть
Около 1947
Умер от ранений, полученных в боях за город Ржев (конца августа - начала сентября 1942 года) и послевоенного голода весны 1947 года