Белякова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти17.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Серебряков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1927
Дочь: Серебрякова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Серебряков Александр Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Серебрякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Серебрякова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович
Смерть
17.03.1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область