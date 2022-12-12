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Белякова Лидия Ивановна

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Место рождения

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

17.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Серебряков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1927

Дочь: Серебрякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Серебряков Александр Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Серебрякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Серебрякова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Иванович

Ивановская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.03.1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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