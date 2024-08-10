Павел Никифоров 06.01.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Никифоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 06.01.1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 01.10.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Никифор Климов1805 ст. г.р.
Мать
Устинья Иванова1807 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1834 ст.

Отец: Никифор Климов

Мать: Устинья Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровой крестьяне

Крещение
11.01.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Оренбургский солдат Никита Клементьев, той же деревни крест. жена Ольга Васильева Бобкова

Смерть
01.10.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крестьяне. Указан году, От оспы

Похороны
01.10.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Одна дата

Мы используем куки для улучшения работы сайта.