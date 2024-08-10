Павел Никифоров
мужской, родился 06.01.1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 01.10.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецНикифор Климов1805 ст. г.р.
МатьУстинья Иванова1807 ст. г.р.
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Рождение
06.01.1834 ст.
Отец: Никифор Климов
Мать: Устинья Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.01.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
01.10.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
01.10.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровой крестьяне