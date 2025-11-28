Варфоломей Никифоров 20.08.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Варфоломей Никифоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.08.1829 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Никифор Климов1805 ст. г.р.
Мать
Устинья Иванова1807 ст. г.р.
Супруги
Марфа Егорова28.08.1832 ст. г.р.
Дети
Евдокия Варфоломеева16.02.1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1829 ст.

Отец: Никифор Климов

Мать: Устинья Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
22.08.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник Симбирской губернии Буинского уезда экономический крест. Алексей Логашев.

Бракосочетание
03.10.1848 ст.

Жена: Марфа Егорова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених пом-цы Никифоровой кр. Никифора Климентова сын Варфоломей , перв. бр., 18 лет невеста девица Марфа Егорова дочь оного же сц. и пом-цы кр. Егора Михайлова, 17 лет. Поручители по женихе онаго же сц. разных пом. кр. Прокопий Лазарев Бобков, Иван Архипов, по невесте Пётр Михайлов и Фёдор Климентов.

Рождение ребёнка
16.02.1855 ст.

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Мать ребёнка: Марфа Егорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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