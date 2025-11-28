Варфоломей Никифоров
мужской, родился 20.08.1829 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецНикифор Климов1805 ст. г.р.
МатьУстинья Иванова1807 ст. г.р.
Супруги
Марфа Егорова28.08.1832 ст. г.р.
Дети
Евдокия Варфоломеева16.02.1855 ст. г.р.
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Рождение
20.08.1829 ст.
Отец: Никифор Климов
Мать: Устинья Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.08.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.10.1848 ст.
Жена: Марфа Егорова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1855 ст.
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Мать ребёнка: Марфа Егорова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно