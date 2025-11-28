Марфа Егорова 28.08.1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Егорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 28.08.1832 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Советов Егор Михайлов1790 ст. г.р.
Мать
Советова Анна Павлова1792 ст. г.р.
Супруги
Варфоломей Никифоров20.08.1829 ст. г.р.
Дети
Евдокия Варфоломеева16.02.1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1832 ст.

Отец: Советов Егор Михайлов

Мать: Советова Анна Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

у крест. подполковницы Никифоровой

Крещение
14.09.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Онаго ж сельца и той же помещицы крест. Яков Иванов Чижков, крест. жена Пелагея Васильева

Бракосочетание
03.10.1848 ст.

Муж: Варфоломей Никифоров

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених пом-цы Никифоровой кр. Никифора Климентова сын Варфоломей , перв. бр., 18 лет невеста девица Марфа Егорова дочь оного же сц. и пом-цы кр. Егора Михайлова, 17 лет. Поручители по женихе онаго же сц. разных пом. кр. Прокопий Лазарев Бобков, Иван Архипов, по невесте Пётр Михайлов и Фёдор Климентов.

Рождение ребёнка
16.02.1855 ст.

Дочь: Евдокия Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Никифоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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