Марфа Егорова
женский, родилась 28.08.1832 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСоветов Егор Михайлов1790 ст. г.р.
МатьСоветова Анна Павлова1792 ст. г.р.
Супруги
Варфоломей Никифоров20.08.1829 ст. г.р.
Дети
Евдокия Варфоломеева16.02.1855 ст. г.р.
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Рождение
28.08.1832 ст.
Отец: Советов Егор Михайлов
Мать: Советова Анна Павлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
14.09.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
03.10.1848 ст.
Муж: Варфоломей Никифоров
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1855 ст.
Дочь: Евдокия Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Никифоров
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
у крест. подполковницы Никифоровой