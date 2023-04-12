Потапов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Александр Степанович

Потапов Александр Степанович

Место рождения

Тамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Потапов Степан Андреевич

Мать: Потапов Потапова Митрофановна

Тамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Потапов Александр Александрович

Мать ребёнка: Куваева Клавдия Ивановна

деревня Максимовка, Россия
Смерть
1942
предположительно Московская обл. Боровский р-н, с. Иклинское
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Боровский р-н, с. Иклинское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close