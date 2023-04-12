Потапов Александр Степанович
Место рожденияТамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Тамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Потапов Александр Александрович
Мать ребёнка: Куваева Клавдия Ивановна
деревня Максимовка, Россия
Смерть
1942
предположительно Московская обл. Боровский р-н, с. Иклинское
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Боровский р-н, с. Иклинское