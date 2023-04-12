Потапов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Потапов Александр Степанович

Мать ребёнка: Потапов Потапова Митрофановна

Тамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапов Потапова Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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