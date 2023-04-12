Потапов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Потапов Александр Степанович
Мать ребёнка: Потапов Потапова Митрофановна
Тамбовская область, Жердевский (Туголуковский) р-н. деревня Максимовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно