Куваева (Чернавская) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуваева (Чернавская) Клавдия Ивановна

Куваева (Чернавская) Клавдия Ивановна

Место рождения

деревня Максимовка, Россия

Дата рождения

01.01.1912

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912

Отец: Чернавский Иван

Мать: Чернавская Акулина

деревня Максимовка, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Потапов Александр Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Степанович

деревня Максимовка, Россия
Смерть
01.01.1987
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close