Куваева (Чернавская) Клавдия Ивановна
Место рождениядеревня Максимовка, Россия
Дата рождения01.01.1912
Дата смерти01.01.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912
Отец: Чернавский Иван
Мать: Чернавская Акулина
деревня Максимовка, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Потапов Александр Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Степанович
деревня Максимовка, Россия
Смерть
01.01.1987
Похороны
Неизвестно