Ульянова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Курбанова Устинья Парамоновна

Отец ребёнка: Ульянов Парамон Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1832

Муж: Ульянов Парамон Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ульянов Павел Парамонович

Отец ребёнка: Ульянов Парамон Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1842
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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