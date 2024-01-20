Ульянова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Курбанова Устинья Парамоновна
Отец ребёнка: Ульянов Парамон Петрович
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ульянов Павел Парамонович
Отец ребёнка: Ульянов Парамон Петрович
Место жительства
С 1842
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно