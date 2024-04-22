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Ульянов Парамон Петрович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ульянов Петр Варфоломеевич

Мать: Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Курбанова Устинья Парамоновна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1832

Жена: Ульянова Авдотья

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ульянов Павел Парамонович

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1842
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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