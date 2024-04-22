Ульянов Парамон Петрович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Курбанова Устинья Парамоновна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья
Бракосочетание
До 1832
Жена: Ульянова Авдотья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ульянов Павел Парамонович
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья
Место жительства
С 1842
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно