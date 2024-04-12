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Намятов Максим Егоров (Андреев)

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1805

Отец: Намятов Егор Семенов

Мать: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1827

Жена: Намятова Гликерия Авраамова

Рождение ребёнка
01.10.1828

Сын: Намятов Андрей Максимов

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1829

Дочь: Лукия Максимова

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1831

Дочь: Иустина Максимова

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1833

Сын: Намятов Никандр Максимов

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1835

Сын: Намятов Никон Максимов

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Максимова

Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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