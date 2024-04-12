Намятов Максим Егоров (Андреев)
Место рождения
Дата рождения28.04.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1805
Отец: Намятов Егор Семенов
Бракосочетание
03.11.1827
Рождение ребёнка
01.10.1828
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Рождение ребёнка
14.12.1829
Дочь: Лукия Максимова
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Рождение ребёнка
02.10.1831
Дочь: Иустина Максимова
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Рождение ребёнка
02.11.1833
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Рождение ребёнка
19.03.1835
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Максимова
Мать ребёнка: Намятова Гликерия Авраамова
Смерть
Неизвестно