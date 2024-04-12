Намятова (Новопашенная) Гликерия Авраамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
03.11.1827
Рождение ребёнка
01.10.1828
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Рождение ребёнка
14.12.1829
Дочь: Лукия Максимова
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Рождение ребёнка
02.10.1831
Дочь: Иустина Максимова
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Рождение ребёнка
02.11.1833
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Рождение ребёнка
19.03.1835
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Рождение ребёнка
15.06.1836
Дочь: Акилина Максимова
Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Смерть
Неизвестно