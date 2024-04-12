Намятова (Новопашенная) Гликерия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Новопашенная) Гликерия Авраамова

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Новопашен Авраамий Сергиев

Мать: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1827

Муж: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Рождение ребёнка
01.10.1828

Сын: Намятов Андрей Максимов

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1829

Дочь: Лукия Максимова

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1831

Дочь: Иустина Максимова

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1833

Сын: Намятов Никандр Максимов

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1835

Сын: Намятов Никон Максимов

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1836

Дочь: Акилина Максимова

Отец ребёнка: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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