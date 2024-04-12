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Новопашен Авраамий Сергиев

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Новопашен Сергий

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1801

Дочь: Марфа Аврамиева

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Соколова Домника Авраамова

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Намятова Гликерия Авраамова

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашен Ефрем Авраамов

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.1808

Дочь: Мария Авраамиева

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1810

Дочь: Татьяна Авраамиева

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1811

Дочь: Наталья Авраамиева

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1816

Дочь: Икрина Екатерина Авраамова

Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1826

Сын: Новопашенной Алексий Авраамов

Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1828

Дочь: Агафия Авраамова

Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1831

Сын: Новопашен Гордий Авраамиев

Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Новопашенной Максим Абрамов

Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1836

Сын: Новопашенной Сидор Авраамиев

Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Анастасия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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