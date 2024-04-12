Новопашен Авраамий Сергиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Новопашен Сергий
Дочь: Марфа Аврамиева
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Соколова Домника Авраамова
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Намятова Гликерия Авраамова
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Мария Авраамиева
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Татьяна Авраамиева
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Наталья Авраамиева
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Дочь: Икрина Екатерина Авраамова
Мать ребёнка: Новопашенная Татьяна Яковлева
Сын: Новопашенной Алексий Авраамов
Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева
Дочь: Агафия Авраамова
Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева
Сын: Новопашен Гордий Авраамиев
Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева
Сын: Новопашенной Максим Абрамов
Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева
Сын: Новопашенной Сидор Авраамиев
Мать ребёнка: Новопашенная Анастасия Тимофеева