Соколова (Новопашена) Домника Авраамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
22.05.1832
Рождение ребёнка
05.05.1833
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов
Рождение ребёнка
29.10.1834
Дочь: Неонила Гаврилова
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов
Рождение ребёнка
26.12.1835
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов
Рождение ребёнка
16.05.1840
Дочь: Клавдия Гаврилова
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов
Смерть
Неизвестно