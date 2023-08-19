Соколова (Новопашена) Домника Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Новопашена) Домника Авраамова

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Новопашен Авраамий Сергиев

Мать: Новопашенная Татьяна Яковлева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1832

Муж: Соколов Гавриил Симионов

Рождение ребёнка
05.05.1833

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1834

Дочь: Неонила Гаврилова

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1835

Сын: Соколов Стефан Гаврилов

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1840

Дочь: Клавдия Гаврилова

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Симионов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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