Намятов Егор Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Намятов Семен
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
14.12.1801
Дочь: Лукия Егорова
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
29.03.1804
Сын: Намятов Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
28.04.1805
Сын: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
13.02.1809
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
10.04.1814
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1815
Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно