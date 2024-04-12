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Намятов Егор Семенов

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Намятов Семен

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1801

Дочь: Лукия Егорова

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1804

Сын: Намятов Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1805

Сын: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1809

Сын: Намятов Анисим Егоров

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1814

Сын: Намятов Терентий Егоров

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1815

Сын: Намятов Симион Егоров

Мать ребёнка: Намятова Настасья Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намятова Настасья Петрова

Смерть
Неизвестно
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