Намятова (Намятова) Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Намятова) Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1801

Дочь: Лукия Егорова

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1804

Сын: Намятов Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1805

Сын: Намятов Максим Егоров (Андреев)

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1809

Сын: Намятов Анисим Егоров

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1814

Сын: Намятов Терентий Егоров

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1815

Сын: Намятов Симион Егоров

Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намятов Егор Семенов

Смерть
Неизвестно
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