Намятова (Намятова) Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
14.12.1801
Дочь: Лукия Егорова
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
29.03.1804
Сын: Намятов Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
28.04.1805
Сын: Намятов Максим Егоров (Андреев)
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
13.02.1809
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
10.04.1814
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Рождение ребёнка
20.07.1815
Отец ребёнка: Намятов Егор Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Намятов Егор Семенов
Смерть
Неизвестно