Вашков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1832
Дата смерти04.01.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832
Отец: Вашков Иван Иванович
Мать: Вашкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
26.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.
Дочь: Воробьёва Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Вашкова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
07.11.1865 ст.
Мать ребёнка: Вашкова Александра Андреевна
Смерть
04.01.1868 ст.