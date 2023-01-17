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Вашков Иван Иванович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

05.06.1832

Дата смерти

04.01.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832

Отец: Вашков Иван Иванович

Мать: Вашкова Пелагея Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
26.01.1860 ст.

Жена: Вашкова Александра Андреевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.

Дочь: Воробьёва Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Вашкова Александра Андреевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1865 ст.

Сын: Вашков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вашкова Александра Андреевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
04.01.1868 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
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