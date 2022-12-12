Вашкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти17.08.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1824 ст.
Муж: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1828 ст.
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1832
Сын: Вашков Иван Иванович
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Место жительства
С 1832
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1836 ст.
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1838
Сын: Вашков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Товарковская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Кувшинникова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Смерть
17.08.1880