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Вашкова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

17.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1824 ст.

Муж: Вашков Иван Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1828 ст.

Сын: Вашков Николай Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Вашков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1832

Сын: Вашков Иван Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Вашков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.12.1836 ст.

Сын: Вашков Василий Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
03.12.1838

Сын: Вашков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Товарковская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Кувшинникова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
17.08.1880
Калуга, город Калуга, Калужская область
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