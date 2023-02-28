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Вашкова (Калинина) Александра Андреевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

26.01.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
26.01.1860
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
26.01.1860 ст.

Муж: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.

Дочь: Воробьёва Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1865 ст.

Сын: Вашков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
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