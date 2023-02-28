Вашкова (Калинина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти26.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.01.1860
Бракосочетание
26.01.1860 ст.
Муж: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1861 ст.
Дочь: Воробьёва Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Вашков Иван Иванович