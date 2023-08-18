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Харланов Никита Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.
Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Васса Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова Параскева

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Харланов Илья Никитич

Мать ребёнка: Харланова Параскева

Рождение ребёнка
05.06.1823

Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Харланова Васса Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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