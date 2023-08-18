Харланов Никита Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харланова Параскева
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Харланова Параскева
Рождение ребёнка
05.06.1823
Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Харланова Васса Федотовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно