Харланова Васса Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1823
Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Харланов Никита Анисимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно