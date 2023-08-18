Харланова Васса Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Васса Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Никита Анисимович

Рождение ребёнка
05.06.1823

Дочь: Харланова (Харланова) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Харланов Никита Анисимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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