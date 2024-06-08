Баранов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения19.06.1912 ст.
Дата смерти30.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Наталья
Бракосочетание
Около 1935
Жена: Баранова Зинаида
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Зинаида
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Зинаида
Бракосочетание
После 1946
Жена: Баранова Наталья
Смерть
30.12.1976
Пермь, Пермский, Пермский край