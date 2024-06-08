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Баранов Владимир Александрович

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Место рождения

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.06.1912 ст.

Дата смерти

30.12.1976

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1912 ст.

Отец: Баранов Александр Наумович

Мать: Баранова (Мехоношина) Анна Ивановна

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Наталья

Бракосочетание
Около 1935

Жена: Баранова Зинаида

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Зинаида

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Зинаида

Бракосочетание
После 1946

Жена: Баранова Наталья

Смерть
30.12.1976
Пермь, Пермский, Пермский край

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