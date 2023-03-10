Михеев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1965
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Михеев Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1941
Сын: Михеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1946
Дочь: Московкина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Анфиса Андреевна
Смерть
1965