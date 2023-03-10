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Михеев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Михеев Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1941

Сын: Михеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна

Рождение ребёнка
25.09.1946

Дочь: Московкина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Анфиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Анфиса Андреевна

Смерть
1965
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