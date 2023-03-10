Михеева (Тарутина) Анфиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарутин Андрей
Мать: Тарутина Марфа
Рождение ребёнка
22.01.1941
Сын: Михеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1946
Дочь: Московкина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно