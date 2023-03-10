Михеева (Тарутина) Анфиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Тарутина) Анфиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарутин Андрей

Мать: Тарутина Марфа

Рождение ребёнка
22.01.1941

Сын: Михеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
25.09.1946

Дочь: Московкина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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