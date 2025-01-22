Тычинкин Трофим
мужской, родился Около 1877, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецТычинкин Тихон СидоровичОколо 1842 г.р.
МатьФеодосия ФоминичнаОколо 1846 г.р.
Супруги
Тычинкина Наталья ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна02.12.1894 г.р.
(Тычинкина) Евдокия27.07.1900 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Тычинкин Тихон Сидорович
Мать: Феодосия Фоминична
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна
Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: (Тычинкина) Евдокия
Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1903
Дочь: (Тычинкина) Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
28.11.1909
Сын: Тычинкин Николай
Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно