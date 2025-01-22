Тычинкин Трофим Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Тычинкин Трофим

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1877, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Тычинкин Тихон СидоровичОколо 1842 г.р.
Мать
Феодосия ФоминичнаОколо 1846 г.р.
Супруги
Тычинкина Наталья ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна02.12.1894 г.р.
(Тычинкина) Евдокия27.07.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Тычинкин Тихон Сидорович

Мать: Феодосия Фоминична

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1894

Жена: Тычинкина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна

Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: (Тычинкина) Евдокия

Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.01.1903

Дочь: (Тычинкина) Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Тычинкин Николай

Мать ребёнка: Тычинкина Наталья Павловна

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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