Тычинкина Наталья Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тычинкина Наталья Павловна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Тычинкин ТрофимОколо 1877 г.р.
Дети
Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна02.12.1894 г.р.
(Тычинкина) Евдокия27.07.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1894

Муж: Тычинкин Трофим

Рождение ребёнка
02.12.1894

Дочь: Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Тычинкин Трофим

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: (Тычинкина) Евдокия

Отец ребёнка: Тычинкин Трофим

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.01.1903

Дочь: (Тычинкина) Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Тычинкин Трофим

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Тычинкин Николай

Отец ребёнка: Тычинкин Трофим

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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