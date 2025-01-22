Тычинкина Наталья Павловна
женский, родилась Неизвестно, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Тычинкин ТрофимОколо 1877 г.р.
Дети
Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна02.12.1894 г.р.
(Тычинкина) Евдокия27.07.1900 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1894
Муж: Тычинкин Трофим
Рождение ребёнка
02.12.1894
Дочь: Сидорова (Тычинкин) Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Тычинкин Трофим
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: (Тычинкина) Евдокия
Отец ребёнка: Тычинкин Трофим
Рождение ребёнка
17.01.1903
Дочь: (Тычинкина) Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Тычинкин Трофим
Рождение ребёнка
28.11.1909
Сын: Тычинкин Николай
Отец ребёнка: Тычинкин Трофим
Смерть
Неизвестно