Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Аникей Спиридонович
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Егор Спиридонович
Мать ребёнка: Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1826