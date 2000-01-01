Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Аникей Спиридонович

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1826
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