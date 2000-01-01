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Егор Спиридонович
Егор Спиридонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1828
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Спиридон
Мать
Агафья Николаевна
Вычислено 1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец:
Спиридон
Мать:
Агафья Николаевна
Смерть
1838
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