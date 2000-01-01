Егор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Спиридон

Мать: Агафья Николаевна

Смерть
1838
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