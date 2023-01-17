Аникей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: Спиридон
Мать: Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Марья Аникеевна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850
Дочь: Агафья Аникеевна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно