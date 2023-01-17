Аникей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникей Спиридонович

Аникей Спиридонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Спиридон

Мать: Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Марья Аникеевна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850

Дочь: Агафья Аникеевна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close