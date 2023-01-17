Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Марья Аникеевна
Отец ребёнка: Аникей Спиридонович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850
Дочь: Агафья Аникеевна
Отец ребёнка: Аникей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникей Спиридонович
Смерть
Неизвестно