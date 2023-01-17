Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Марья Аникеевна

Отец ребёнка: Аникей Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850

Дочь: Агафья Аникеевна

Отец ребёнка: Аникей Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникей Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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