Василий Фадеев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Фадей Степанов
Мать: Евдокия Осипова
Бракосочетание
21.01.1840
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кружкова Анна Васильева
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
10.10.1853
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
Неизвестно