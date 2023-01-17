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Василий Фадеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фадей Степанов

Мать: Евдокия Осипова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.01.1840

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кружкова Анна Васильева

Мать ребёнка: Ксения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.10.1853

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фаддеев Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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