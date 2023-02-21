Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1853

Отец: Василий Фадеев

Мать: Ксения

Смерть
Неизвестно
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