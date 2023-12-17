Костин Матвей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Костин Фрол Иванович
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Костина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
14.11.1912
Мать ребёнка: Костина Дарья Гавриловна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Дарья Гавриловна
Смерть
1971