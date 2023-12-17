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Костин Матвей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Костин Фрол Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Костин Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Костина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Костин Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Костина Дарья Гавриловна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Дарья Гавриловна

Смерть
1971
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