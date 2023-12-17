Костин Фрол Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Фрол Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Костин Матвей Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.

Сын: Костин Захар Фролович

Мать ребёнка: Костина Васса Васильевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Костин Илья Фролович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Васса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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