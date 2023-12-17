Костин Фрол Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин ?
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
08.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Костина Васса Васильевна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1901
Сын: Костин Илья Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Васса Васильевна
Смерть
Неизвестно