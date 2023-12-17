Костин Илья Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1901
Дата смерти31.07.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901
Отец: Костин Фрол Иванович
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
02.08.1933
Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Евдокия Ивановна
Смерть
31.07.1975