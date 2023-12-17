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Костин Илья Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1901

Дата смерти

31.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901

Отец: Костин Фрол Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Костин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Евдокия Ивановна

Смерть
31.07.1975
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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