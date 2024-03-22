Костин ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Муж?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Муж?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Фрол Иванович
Смерть
Неизвестно