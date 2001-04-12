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Костин Павел Матвеевич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.11.1912

Дата смерти

12.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1951 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912

Отец: Костин Матвей Фролович

Мать: Костина Дарья Гавриловна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Костин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1951

Сын: Костин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Зинаида Ивановна

Смерть
12.04.2001
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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