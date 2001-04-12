Костин Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1912
Дата смерти12.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912
Отец: Костин Матвей Фролович
Мать: Костина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.11.1938
Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1946
Рождение ребёнка
01.06.1949
Рождение ребёнка
30.10.1951
Мать ребёнка: Костина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1954
Рождение ребёнка
31.07.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Зинаида Ивановна
Смерть
12.04.2001