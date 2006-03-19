Костина Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.10.1915
Дата смерти19.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1938
Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
27.10.1946
Рождение ребёнка
01.06.1949
Рождение ребёнка
30.10.1951
Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
02.01.1954
Рождение ребёнка
31.07.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2006