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Костина Зинаида Ивановна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1915

Дата смерти

19.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1951 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1938

Сын: Костин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
01.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
30.10.1951

Сын: Костин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Павел Матвеевич

Смерть
19.03.2006
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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