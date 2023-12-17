Костин Филипп Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти23.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Костин Матвей Фролович
Мать: Костина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
05.12.1930
Сын: Костин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Анна Васильевна
Смерть
23.12.1985