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Костин Филипп Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Костин Матвей Фролович

Мать: Костина Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
05.12.1930

Сын: Костин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Анна Васильевна

Смерть
23.12.1985
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