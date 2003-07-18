Костина (Афонюшкина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1910
Дата смерти18.07.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910
Отец: Афонюшкин Василий Васильевич
Мать: Афонюшкина Феодора
Рождение ребёнка
05.12.1930
Сын: Костин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
11.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2003