Костина (Афонюшкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Афонюшкина) Анна Васильевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.10.1910

Дата смерти

18.07.2003

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
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ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1910

Отец: Афонюшкин Василий Васильевич

Мать: Афонюшкина Феодора

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1930

Сын: Костин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костин Филипп Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Филипп Матвеевич

Смерть
18.07.2003
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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