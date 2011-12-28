Костин Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения05.12.1930
Дата смерти28.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930
Отец: Костин Филипп Матвеевич
Мать: Костина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Валентина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2011