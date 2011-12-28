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Костин Николай Филиппович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.12.1930

Дата смерти

28.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930

Отец: Костин Филипп Матвеевич

Мать: Костина Анна Васильевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Валентина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Валентина Захаровна

Смерть
28.12.2011
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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