Вдовенкова Параскева Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовенкова Параскева Данилова

Вдовенкова Параскева Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Вдовенков Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовенков Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовенков Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close