Вдовенкова Параскева Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Вдовенков Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вдовенков Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно