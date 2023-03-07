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Вдовенков Дмитрий Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Вдовенков Василий Андреев

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Вдовенкова Параскева Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вдовенкова Параскева Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовенкова Параскева Данилова

Смерть
Неизвестно
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