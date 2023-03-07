Вдовенков Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Вдовенков Василий Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Вдовенкова Параскева Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вдовенкова Параскева Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно