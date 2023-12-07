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Волжин Александр Николаевич

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Место рождения

Береза, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.05.1860

Дата смерти

02.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Береза, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Берёза, Дмитриевский уезд, Курская губерния. Сын дмитриевского уездного предводителя дворянства отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Волжина (1821—1872/1887).
Бракосочетание
1886

Жена: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Сын: Волжин Николай Александрович

Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна

Место жительства
1887
Москва, город федерального значения Москва
Землевладелец Курской губернии, получил в наследство 1160 десятин земли.
Образование
1889
Москва, город федерального значения Москва
Окончил гимназический и университетский курсы в Лицее цесаревича Николая в Москве, учился на юридическом факультете Московского университета.
Работа или профессия
24.11.1889
Москва, город федерального значения Москва
Определен на службу в МВД, избран предводителем дворянства Ольгопольского уезда Подольской губернии.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Волжин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Волжина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна

Работа или профессия
1896
Москва, город федерального значения Москва
Получил придворное звание камер-юнкера и награждён Орденом Святой Анны 2-й степени.
Работа или профессия
15.12.1897
Подольск, Подольск, Московская область
Предводитель дворянства Подольской губернии.
Работа или профессия
1902
Подольск, Подольск, Московская область
Получил придворное звание камергера.
Работа или профессия
20.02.1904
Исполняющий должность седлецкого губернатора, утвержден в этой должности 6 дек. 1907 г.
Работа или профессия
1910
Получил чин действительного статского советника.
Работа или профессия
02.09.1913
в 1913 году - Холм, Холмская губерния, Российская империя. Первый губернатор новоучреждённой Холмской губернии. Награждён Орденом Святого Владимира 3-й степени.
Работа или профессия
1914
Получил придворное звание гофмейстера и награждён Орденом Святого Станислава 1-й степени.
Работа или профессия
07.07.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград. Директор Департамента общих дел МВД.
Работа или профессия
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград. Награждён Орденом Святой Анны 1-й степени.
Работа или профессия
30.09.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград. Назначен исполняющим должность обер-прокурора Святейшего Синода, 1 янв. 1916 г. утвержден в должности.
Работа или профессия
07.08.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград. Уволен из-за глубокого конфликта между Синодом и Государственной думой и в результате сильного давления со стороны Г. Е. Распутина и его сторонников. Назначен членом Гос. совета.
Работа или профессия
01.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроград. Назначен к присутствию в Гос. совете, входил в группу правых.
Работа или профессия
05.05.1917
Одесса, Одеська область
Оставлен за штатом на общем основании. После Февральской революции 1917 года уехал на юг России.
Работа или профессия
14.12.1917
Одесса, Одеська область
Уволен со службы в числе других членов Гос. совета по назначению.
Место жительства
После ?.03.1918
Эмигрировал из Одессы. Жил на Мальте, в Италии, Германии, в последние годы - во Франции, в Ницце.
Смерть
02.01.1933
Похоронен на русском кладбище Кокад.

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