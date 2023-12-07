Волжин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1860
Дата смерти02.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Берёза, Дмитриевский уезд, Курская губерния. Сын дмитриевского уездного предводителя дворянства отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Волжина (1821—1872/1887).
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1887
Сын: Волжин Николай Александрович
Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна
Место жительства
1887
Землевладелец Курской губернии, получил в наследство 1160 десятин земли.
Образование
1889
Окончил гимназический и университетский курсы в Лицее цесаревича Николая в Москве, учился на юридическом факультете Московского университета.
Работа или профессия
24.11.1889
Определен на службу в МВД, избран предводителем дворянства Ольгопольского уезда Подольской губернии.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Волжин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Волжина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Волжина (Долгорукова) Ольга Алексеевна
Работа или профессия
1896
Получил придворное звание камер-юнкера и награждён Орденом Святой Анны 2-й степени.
Работа или профессия
15.12.1897
Предводитель дворянства Подольской губернии.
Работа или профессия
1902
Получил придворное звание камергера.
Работа или профессия
20.02.1904
Исполняющий должность седлецкого губернатора, утвержден в этой должности 6 дек. 1907 г.
Работа или профессия
1910
Получил чин действительного статского советника.
Работа или профессия
02.09.1913
в 1913 году - Холм, Холмская губерния, Российская империя. Первый губернатор новоучреждённой Холмской губернии. Награждён Орденом Святого Владимира 3-й степени.
Работа или профессия
1914
Получил придворное звание гофмейстера и награждён Орденом Святого Станислава 1-й степени.
Работа или профессия
07.07.1914
Петроград. Директор Департамента общих дел МВД.
Работа или профессия
1915
Петроград. Награждён Орденом Святой Анны 1-й степени.
Работа или профессия
30.09.1915
Петроград. Назначен исполняющим должность обер-прокурора Святейшего Синода, 1 янв. 1916 г. утвержден в должности.
Работа или профессия
07.08.1916
Петроград. Уволен из-за глубокого конфликта между Синодом и Государственной думой и в результате сильного давления со стороны Г. Е. Распутина и его сторонников. Назначен членом Гос. совета.
Работа или профессия
01.01.1917
Петроград. Назначен к присутствию в Гос. совете, входил в группу правых.
Работа или профессия
05.05.1917
Оставлен за штатом на общем основании. После Февральской революции 1917 года уехал на юг России.
Работа или профессия
14.12.1917
Уволен со службы в числе других членов Гос. совета по назначению.
Место жительства
После ?.03.1918
Эмигрировал из Одессы. Жил на Мальте, в Италии, Германии, в последние годы - во Франции, в Ницце.
Смерть
02.01.1933
Похоронен на русском кладбище Кокад.