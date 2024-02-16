Шевченко Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Михаил
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
05.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
г. Ангарск Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
Неизвестно
г. Ангарск Иркутская область