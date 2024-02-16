(Павлова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Валерий

г. Ангарск Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Валерий

Смерть
Неизвестно
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