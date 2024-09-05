Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Пузырников Николай Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
со слов сына все время была домохозяйкой
Рождение ребёнка
18.07.1896
Сын: Собаев Илья Иванович
Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич
Бракосочетание
10.11.1904
Жениху 18 лет Невесте 20 Поручители
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.
Сын: Букин (Собаев) Фёдор (Феодор) Иванович
Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич
Бракосочетание
23.10.1909 ст.
Поручители по жениху : той же деревни крестьяне Илья Петров и Григорий Иванов Букины. По невесте: крестьяне ? Феодор Киреев и Трофим Селиверстов Собаев. Второй брак у обоих. Жених 28 лет Невест... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Феодор Прокопьевич
Смерть
1934
умерла в возрасте 48 лет. со слов сына