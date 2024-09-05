Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна

Место рождения

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Пузырников Николай Александрович

Мать: не указана

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
со слов сына все время была домохозяйкой
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Собаев Илья Иванович

Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Собаев Иван Григорьевич

Жениху 18 лет Невесте 20 Поручители
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.

Сын: Букин (Собаев) Фёдор (Феодор) Иванович

Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.

Сын: Собаев Власий Иванович

Отец ребёнка: Собаев Иван Григорьевич

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1909 ст.

Муж: Букин Феодор Прокопьевич

Поручители по жениху : той же деревни крестьяне Илья Петров и Григорий Иванов Букины. По невесте: крестьяне ? Феодор Киреев и Трофим Селиверстов Собаев. Второй брак у обоих. Жених 28 лет Невест... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Феодор Прокопьевич

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1934
умерла в возрасте 48 лет. со слов сына

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