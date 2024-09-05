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Собаев Иван Григорьевич

Место рождения

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.05.1886 ст.

Дата смерти

06.09.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1886 ст.

Отец: Собаев Григорий Семенович

Мать: Собаева Анна Стефановна

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
04.05.1886 ст.
Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
воспреемники Киреев Прокопий Федорович и Казачкова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Собаев Илья Иванович

Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна

Жениху 18 лет Невесте 20 Поручители
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.

Сын: Букин (Собаев) Фёдор (Феодор) Иванович

Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.

Сын: Собаев Власий Иванович

Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна

Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.09.1909 ст.
Новый Пичеур, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

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