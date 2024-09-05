Собаев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1886 ст.
Дата смерти06.09.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1886 ст.
Отец: Собаев Григорий Семенович
Мать: Собаева Анна Стефановна
Крещение
04.05.1886 ст.
воспреемники Киреев Прокопий Федорович и Казачкова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1896
Сын: Собаев Илья Иванович
Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна
Бракосочетание
10.11.1904
Жениху 18 лет Невесте 20 Поручители
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.
Сын: Букин (Собаев) Фёдор (Феодор) Иванович
Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Собаева (Пузырникова) Васса (Василиса) Николаевна
Смерть
06.09.1909 ст.