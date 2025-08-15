Фурер Михаил (Мойше) Семёнович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фурер Михаил (Мойше) Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1910, Ружин, Житомирська область

умер 17.08.1943, Донецк

Супруги
Давидова (Плотица) Циля1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ружин, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидова (Плотица) Циля

Рождение ребёнка
24.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давидова (Плотица) Циля

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.08.1943

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