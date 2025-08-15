Фурер Михаил (Мойше) Семёнович
мужской, родился 1910, Ружин, Житомирська область
умер 17.08.1943, Донецк
Супруги
Давидова (Плотица) Циля1914 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Ружин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидова (Плотица) Циля
Рождение ребёнка
24.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давидова (Плотица) Циля
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.08.1943